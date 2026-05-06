Житель Барсово начал погашать долг по алиментам после заключения контракта на военную службу

Житель поселка Барсово заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России и начал погашать задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в управлении ФССП по Югре. По данным ведомства, ранее у мужчины накопился долг свыше 367 тысяч рублей.

Как уточнили судебные приставы, долгое время югорчанин не мог своевременно исполнять алиментные обязательства. Теперь задолженность будет погашаться за счет денежного довольствия, которое он получает как военнослужащий.

В сообщении также говорится, что мужчина получил единовременную региональную выплату в размере 4,1 млн рублей. В ФССП отмечают, что такие средства могут использоваться в том числе для решения сложных финансовых ситуаций и закрытия долговых обязательств.

Напомним, что недавно правительство Югры продлило до 1 июля 2026 года срок предоставления единовременной выплаты в 4,1 млн рублей участникам СВО, заключившим контракт на военную службу. В общую сумму входят региональная, федеральная выплата в 400 тысяч рублей и муниципальная в 150 тысяч рублей. Гарантированный доход за год в округе оценивают не менее чем в 6,6 млн рублей.