В ХМАО инженера «Газпром переработки» отправили в СИЗО по делу о взятке

В ХМАО расследуют уголовное дело о получении крупной взятки сотрудником газоперерабатывающей компании. По версии следствия, 30 апреля 2026 года ведущий инженер получил более 170 тысяч рублей от представителя подрядной организации за содействие в беспрепятственной приемке работ по договору субподряда, сообщили в окружной прокуратуре.

Официально имя фигуранта и название компании не раскрываются. Однако, по информации ряда СМИ, в том числе Muksun.fm, речь может идти об инженере компании «Газпром переработка» Али Гамзатове.

После задержания суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в крупном размере. В прокуратуре уточнили, что расследование находится на контроле ведомства.

Расследование продолжается.