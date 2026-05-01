В Югре провели праздник ко Дню коренных народов России

В Ханты-Мансийске в Национальном центре «Россия» прошло торжественное празднование Дня коренных малочисленных народов России – новой даты, установленной указом президента Владимира Путина в ноябре 2025 года. Как сообщили в пресс-службе правительства Югры, праздник приурочен к 30 апреля – дню принятия в 1999 году федерального закона, впервые закрепившего гарантии прав коренных народов страны.

«На экспозиции представили фотовыставку архивных снимков «Наши народы Севера: фотохроника ТАСС», провели для гостей лекции, экскурсии и мастер-классы по традиционным ремеслам, танцам, игре на музыкальных инструментах. Все желающие смогли присоединиться к игровому этнофестивалю и попробовать традиционный чай народов Севера», – говорится в сообщении.

Кроме того, впервые по инициативе уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Югре Людмилы Алферовой состоялся слет студентов обско-угорских народов «Студенчество. Традиции. Семья». Для детей и взрослых организовали просветительские лекции «Ценности, которые нас объединяют» от Дома народов России.

Также прошел научно-практический семинар проекта «Этноигротека обско-угорских народов», где молодые семьи могли познакомиться с традиционными играми. Коренные жители получили консультации по вопросам государственной поддержки.

На торжественной церемонии открытия губернатор Югры Руслан Кухарук вручил премии «За развитие культуры коренных малочисленных народов Севера» и «За вклад в развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера».

Помимо этого, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Среди награжденных – учителя родного языка, мастера фольклора, хранители традиций и предприниматели из разных муниципалитетов.