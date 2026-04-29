В Югре расширили список профессий с полной северной надбавкой с первого дня работы

Правительство Югры расширило региональный перечень наиболее востребованных должностей и профессий, по которым северная надбавка выплачивается в полном объеме с первого дня работы. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на пресс-службу окружного правительства. Решение направлено на привлечение квалифицированных специалистов из других регионов России, у которых нет стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ранее в перечень входили 345 профессий. Как сообщил директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин, теперь его дополнят еще 14 специальностями из сфер природопользования, социальной защиты, дорожного хозяйства и молодежной политики.

По словам Белкина, новые позиции помогут закрыть кадровую потребность в государственных учреждениях округа. В список, в частности, вошли инженер по лесовосстановлению, специалист по работе с семьей, специалист по социальной работе, а также ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В правительстве региона пояснили, что перечень формируют на основе предложений исполнительных органов Югры. В него включают вакансии, по которым в подведомственных учреждениях нехватка сотрудников сохраняется больше года.