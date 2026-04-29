В Югре число иностранных граждан на миграционном учете сократилось на 13 процентов

В Сургуте прошло семинар-совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики с участием полпреда президента в УрФО и представителей администрации главы государства. На нем губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что по итогам 2025 года число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в регионе, сократилось на 13%. По словам главы региона, этот результат стал следствием совместной работы правительства Югры и правоохранительных органов.

Кухарук выступил на совещании под председательством полпреда президента в УрФО Артема Жоги и заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова. Губернатор отметил, что опыт Югры в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений получил высокую оценку.

Одной из главных мер стал резкий рост числа профилактических и контрольных мероприятий. За первые три месяца 2026 года в округе провели 1 907 таких проверок, тогда как за тот же период прошлого года их было 40.

Кроме того, в Югре ввели обязательную проверку аттестатов иностранных граждан для подтверждения их выдачи образовательными организациями. По итогам этой работы в 2026 году из колледжей округа отчислили 241 иностранного студента.

Власти региона также усилили контроль в сфере спорта и в местах возможного размещения нелегальных религиозных объектов. Одновременно в округе ужесточили регулирование трудовой миграции: повысили стоимость патента и расширили список видов экономической деятельности, где запрещено привлекать иностранную рабочую силу.

По словам губернатора, каждому иностранному гражданину в Югре разъясняют требования законодательства, нормы русского языка, правила поведения и ответственность за противоправные действия. Также в регионе усилили надзор за соблюдением режима пребывания и регистрационного учета. В результате в 2025 году в четыре раза выросло число решений о прекращении гражданства России.

Перед совещанием Руслан Кухарук отдельно обсудил с Магомедсаламом Магомедовым ход реализации социально ориентированных программ и приоритеты дальнейшей совместной работы с администрацией президента.