Акция «Мой чистый дом − Югра» продлится до середины июня

В ХМАО с 22 мая по 14 июня пройдут субботники в рамках окружной акции «Мой чистый дом − Югра». Мероприятия охватят все муниципалитеты региона и станут частью XXIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Югры.

«Есть простая мысль, знакомая каждому с детства: если хочешь изменить мир вокруг − начни с себя. Забота о дворе, улице и своем городе начинается с маленьких, но конкретных действий. После зимы дел всегда хватает: убрать мусор, привести в порядок дворы, озеленить территории, обновить общественные пространства. Это не требует много времени, но результат заметен сразу − становится чище, уютнее и приятнее», − говорится в сообщении.

К участию приглашают трудовые коллективы, волонтеров, общественные организации, школьников, студентов и всех неравнодушных жителей округа.