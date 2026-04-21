Новые пласты нефти на зрелых месторождениях нашли с помощью ИТ-технологий

Новые залежи обнаружили на Южно-Приобском и Орехово-Ермаковском месторождениях с помощью цифровых технологий анализа геологических данных.

Дополнительные пласты разведали на глубине более трех километров после обработки информации за весь период изучения и разработки зрелых месторождений. Первые скважины уже подтвердили наличие нефти. На участке Орехово-Ермаковского месторождения суточная добыча достигла 90 тонн, на Южно-Приобском ‒ 100 тонн в сутки.

Новые запасы удалось выявить с помощью российской цифровой системы, созданной «Газпром нефтью». Она помогает находить перспективные пласты там, где традиционные методы анализа менее эффективны.

«Команда «Газпром нефти» создает и использует самые современные цифровые технологии, чтобы находить дополнительные запасы там, где прежние методы анализа были неэффективны. Успешный поиск и разработка новых пластов на зрелых месторождениях помогают увеличивать добычу на территориях с уже действующей инфраструктурой», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев.

В компании добавили, что цифровые инструменты применяют в поиске запасов нефти и газа уже более семи лет как на новых, так и на действующих месторождениях.