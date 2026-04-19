В ХМАО меры соцподдержки и сопровождение получили около 54 тысяч участников СВО и членов их семей

В ХМАО в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей направили более 33 миллиардов рублей. Социальным сопровождением и мерами поддержки охватили около 54 тысяч человек. Об этом, по информации ugra-news.ru, сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов на форуме Комитета семей воинов Отечества в Уральском федеральном округе, который проходит в Ханты-Мансийске.

По его словам, в регионе действует более 30 мер поддержки участников спецоперации и их семей. Среди них – компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, помощь с газификацией жилья, выплаты детям при поступлении в учебные заведения, бесплатная юридическая помощь, сопровождение при получении ранений, а также первоочередное переселение из аварийного жилья.

«Югра системно подходит к вопросам заботы о бойцах и их родных и близких. По итогам 2025 года социальное сопровождение и меры соцподдержки получили около 54 тысяч участников СВО и членов их семей. Из бюджета региона на эти цели было направлено более 33 млрд рублей», – сообщил Всеволод Кольцов.

На форуме также подвели итоги работы Комитета семей воинов Отечества. Руководитель организации Юлия Белехова рассказала, что комитет помог решить более 600 тысяч обращений.

«Это сопровождение, написание документов, судебные представительства. Вся юридическая помощь у нас оказывается бесплатно, психологическая помощь, духовная», – сообщила она.

Одним из важных решений, о которых говорили на форуме, Белехова назвала принятие закона об обязательной геномной регистрации для участников боевых действий, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. По ее словам, эта мера должна упростить установление личности погибших и ускорить защиту прав их семей, в том числе в вопросах выплат и социальных гарантий.

С видеообращением к участникам форума выступил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога. Он отметил, что Комитет семей воинов Отечества помогает решать конкретные вопросы бойцов и их близких, а сам форум в Югре станет площадкой для обмена опытом и выработки новых решений.