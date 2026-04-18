В Югре подвели итоги форума «Есть результат» и начали собирать Народную программу 2.0

В Ханты-Мансийске завершился третий окружной форум «Есть результат», который подвел итоги регионального этапа обсуждения новой Народной программы Югры. Ранее аналогичные площадки прошли в Нижневартовске и Сургуте. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

«В итоговом форуме принял участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Владимирович Якушев. Вместе с партийцами на пленарном заседании подвели итоги пятилетней реализации регионального компонента Народной программы «Карта развития Югры» и продолжили формирование Народной программы 2.0 на следующий период», – говорится в соцсетях главы.

Как отметил Руслан Кухарук, новый документ формируется на основе инициатив жителей. Для этого во всех 22 муниципалитетах округа предварительно прошли местные форумы, где югорчане предлагали свои идеи.

Среди инициатив, которые уже прозвучали, – строительство моста через Обь в районе Андры, увеличение суммы Югорского семейного капитала, создание индустриального парка в Когалыме, а также разработка всероссийского стандарта «Адаптивный цех» для трудоустройства ветеранов СВО с инвалидностью.

«И это лишь часть инициатив. В предыдущую программу вошло 553 проекта – уверен, что новая соберет не меньше предложений. Планируем, что к сентябрю этого года будет сформирован пакет мероприятий для всех муниципалитетов», – добавил губернатор.

По его словам, формирование программы идет при участии партии, правительства округа, депутатов, волонтеров и самих жителей. Сейчас, как подчеркнул Кухарук, основная задача – собрать и систематизировать все предложения, чтобы перейти к их реализации.