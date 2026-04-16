В Ханты-Мансийске 17 апреля пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

17 апреля 2026 года в Ханты-Мансийске пройдет первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает ugra-news.ru. Площадкой станет КВЦ «Югра-Экспо».

Ярмарка объединит работодателей и соискателей, а также образовательные организации, студентов, выпускников, старшеклассников и родителей. Участие примут предприятия приоритетных отраслей экономики, которые испытывают потребность в кадрах.

На площадке работодатели представят вакансии в разных сферах. Посетители смогут получить консультации по трудоустройству, пройти собеседования и узнать требования к кандидатам. Отдельно будут работать площадки для участников СВО и членов их семей.

В рамках ярмарки также пройдет Фестиваль профессий. Для гостей подготовят мастер-классы от организаций и учебных заведений Югры, экскурсии по мастерским профессиональных образовательных организаций, викторины и круглые столы.

Кроме того, участникам расскажут, как повысить профессиональные компетенции, пройти обучение или переподготовку по востребованной специальности.

Ярмарка пройдет по адресу: Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 19, КВЦ «Югра-Экспо». Время работы — с 10:00 до 18:00. Вход свободный.