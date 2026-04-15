В Ханты-Мансийске отремонтируют мост «Красный дракон» за 110 млн рублей

В Ханты-Мансийске проведут масштабный ремонт моста «Красный дракон», на эти работы из окружного бюджета выделили 110,4 млн рублей. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Обновление одного из символов окружной столицы планируют завершить летом 2027 года.

Подрядчика определят по итогам конкурса. По условиям контракта специалистам предстоит устранить усталостные трещины в металлоконструкциях, усилить арочные элементы, обновить антикоррозийное покрытие и модернизировать систему освещения.

Мост через Иртыш открыли в 2004 году. Он остается важной транспортной артерией и ключевым звеном коридора Пермь - Томск, а также частью Северной широтной магистрали. Как отмечается в сообщении, переправа сокращает путь между западом и востоком России почти на 1250 километров.

«Красный дракон» не раз включали в число самых красивых мостов страны. Он занимал призовые места в федеральных конкурсах и входил в топ-10 самых живописных по версии путешественников.