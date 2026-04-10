В Советском пройдет региональный этап конкурса «Лучший по профессии» по пяти специальностям

В Югре с 20 по 22 мая пройдет региональный этап конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Площадкой соревнований станет Советский политехнический колледж в Советском.

Конкурс проведут в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». В этом году участники будут соревноваться в пяти номинациях: сварщик, электромонтер, повар, машинист экскаватора и специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

К участию допускаются работающие граждане России со стажем по профессии не менее трех лет. Подать заявку можно через портал «Работа России».

Для номинаций «Сварщик», «Электромонтер» и «Машинист экскаватора» конкурсные площадки разместят в Восточной промышленной зоне. Соревнования поваров пройдут на улице Макаренко, 3.

Победители регионального этапа получат возможность представить Югру на федеральном уровне. Призовой фонд всероссийского конкурса составит 1 млн рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье. Кроме того, конкурс дает участникам возможность подтвердить квалификацию и обменяться опытом.