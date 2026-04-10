В Нижневартовске суд рассмотрит дело кибермошенника о 620 преступлениях

Городской суд Нижневартовска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, которого следствие считает причастным к 620 преступлениям в сфере дистанционного мошенничества. Об этом сообщает источник «Суды Югры». По данным ресурса, обвиняемым по делу проходит житель Нижневартовска 2003 года рождения.

Как отмечается, ранее его уже приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима за 186 преступлений такого рода. Позже следствие установило его причастность еще к 434 аналогичным эпизодам.

Потерпевшими по делу признаны не менее 110 человек и восемь микрокредитных организаций. Общий ущерб превышает 2 млн рублей. Материалы уголовного дела составили 110 томов.

По данным «Судов Югры», обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на соучастников. Дела в отношении них выделили в отдельное производство.

Из-за этого новое дело будут рассматривать в особом порядке. По вменяемой статье фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.