В Югре стартовал очередной международный форум «Нефтяная столица»

В Ханты-Мансийске стартовал IX Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. По его словам, одной из главных тем пленарной дискуссии «Нефть завтрашнего дня: вызовы и стратегии развития» стала подготовка кадров для нефтяной отрасли.

Глава региона отметил, что для Югры как базового нефтяного региона вопрос кадров остается ключевым. В округе будущие специалисты начинают получать профессиональные навыки уже в школе: сейчас более 8 тысяч старшеклассников учатся в корпоративных классах «Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза».

Для подростков, окончивших девять классов, работает проект «Первая профессия». В прошлом году краткосрочное профильное обучение по нему прошли 300 человек.

Как подчеркнул Руслан Кухарук, система образования в регионе синхронизирована с запросами работодателей. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на базе югорских учреждений среднего профессионального образования создали три кластера «Профессионалитета», которые помогают готовить кадры для предприятий топливно-энергетического комплекса.

По словам губернатора, эта работа уже дает результат: 87% выпускников югорских колледжей трудоустроены, и это выше среднероссийского уровня.

На форуме также обсудили перспективы нефтяной индустрии, внедрение отечественных разработок и меры поддержки молодых специалистов. В завершение пленарной дискуссии Руслан Кухарук вручил отраслевые награды работникам ТЭК, которые проявили мужество в ходе специальной военной операции и участвовали в восстановлении инфраструктуры на прифронтовых территориях.