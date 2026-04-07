Югра вошла в топ-5 регионов России по зарплатам в малых и средних городах

Югра заняла пятое место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах (то есть в рейтинге не учитываются Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости. В автономном округе средней зарплаты в провинции хватает на 4,45 фиксированного набора товаров и услуг.

Чистая средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Югры составила 125 тысяч рублей в месяц. Это один из самых высоких показателей в стране. Выше в рейтинге оказались только Ненецкий автономный округ, Ямал, Магаданская область и Чукотка.

Первое место занял Ненецкий автономный округ, где средней зарплаты хватает на 5,56 фиксированного набора товаров и услуг. На втором месте расположился Ямал с результатом 5,46 набора, на третьем — Магаданская область с таким же показателем. Четвертую строчку заняла Чукотка, где соотношение составило 4,63 набора.

Авторы исследования отмечают, что лидирующие позиции в рейтинге в основном заняли регионы, экономика которых связана с добычей полезных ископаемых. При этом в первую десятку вошли также Сахалинская область, Амурская область, Якутия, Татарстан и Иркутская область.