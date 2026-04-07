МЧС Югры напомнило дачникам о правилам содержания участка в пожароопасный период

В Югре с 25 апреля начнется пожароопасный период. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на МЧС по ХМАО. В ведомстве напомнили, что в это время и до конца теплого сезона в регионе возрастают риски пала сухой травы, а также природных и ландшафтных пожаров.

Спасатели отметили, что на частных земельных участках нельзя хранить мусор и горючие отходы. Кроме того, в МЧС не рекомендуют сжигать на дачах сухую траву, поскольку огонь может быстро выйти из-под контроля и перекинуться не только на посадки, но и на постройки.

Сжигать мусор, как уточняется, можно только в специальных металлических емкостях. Тем, кто все же собирается жечь траву, в МЧС напомнили о строгих требованиях безопасности: открытый огонь должен находиться не менее чем в 15 метрах от строений, а его распространение необходимо постоянно контролировать.