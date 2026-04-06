Лишь около 4% югорчан назвали свое здоровье плохим

Более половины жителей ХМАО положительно оценивают свое здоровье. Об этом сообщает Тюменьстат со ссылкой на данные Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году.

Так, 53,9% опрошенных назвали свое состояние здоровья хорошим, еще 7,8% ‒ очень хорошим. Удовлетворительной свою форму считают 34,7% жителей. При этом только 3,6% респондентов оценили здоровье как плохое.

Ранее стало известно, что в 2026 году многие жители Югры планируют уделить больше внимания своему здоровью: около 30% респондентов собираются начать заниматься спортом, а 11% намерены отказаться от вредных привычек.