Обновление сетей помогло Югре вдвое снизить число аварий

В Югре за последние три года в два раза снизилось количество инцидентов на коммунальных сетях. Если в 2023 году фиксировалось более 200 аварий, то к марту 2026 года их число сократилось до 95, сообщает Департамент ЖКК и энергетики Югры.

Снижение аварийности связано с увеличением финансирования и обновлением инфраструктуры. В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов в регионе заменили более 130 километров ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Дополнительные средства на модернизацию были направлены муниципалитетам по решению губернатора Югры Руслана Кухарука. По словам региональных властей, это позволило ускорить темпы обновления коммунальных систем и повысить их надежность.

Для оперативного реагирования на возможные аварии в регионе задействованы 288 бригад, обеспеченных техникой и материалами. Также в отдаленные населенные пункты заранее завезены необходимые запасы топлива.