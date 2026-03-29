В 2027 году в школах ХМАО отменят обязательный выбор профиля для старшеклассников

С 1 сентября 2027 года в школах ХМАО введут обновленный стандарт обучения для старшеклассников, который отменяет обязательный выбор профильных предметов. Теперь учащиеся 10-х и 11-х классов смогут изучать все дисциплины на базовом уровне. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Югра СОК».

«Первое изменение связано с профильным обучением. Теперь старшеклассники смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. При этом существующие профили – естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный сохранятся для тех, кто хочет углубленно изучать предметы. Внутри этих профилей можно будет создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические», – говорится в сообщении.

Еще одно нововведение касается оснащения школ. В стандарте впервые закрепят требования к оборудованию учебных кабинетов – от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет.