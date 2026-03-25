Руслан Кухарук в Сургуте подвел итоги форума «Есть результат» и анонсировал новую народную программу

В Сургуте завершился второй региональный форум «Есть результат» партии «Единая Россия», на котором подвели итоги пятилетней реализации народной программы и определили приоритеты на следующий период. Об этом сообщил РИЦ «Югра». На открытии форума губернатор Югры Руслан Кухарук заявил, что программа создается не ради выборов, а как план совместной работы партии и власти.

«Ее пишут не чиновники и не депутаты – ее пишут люди. В этом ее сила. Инициативы поступили напрямую от жителей Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургутского и Нефтеюганского районов. Именно югорчане стали главными авторами проектных решений, которые позволяют учесть реальные потребности каждого муниципалитета», — отметил глава региона.

По словам губернатора, из 553 предложений, вошедших в народную программу пять лет назад, около 80% уже реализовали. Еще по 79 мероприятиям заключили контракты и предусмотрели финансирование.

В течение дня участники форума работали на пяти круглых столах. Они были посвящены социальной политике, экономике и промышленности, пространственному развитию, поддержке участников СВО и их семей, а также образовательному модулю. По итогам обсуждения отобрали 15 инициатив — по три в каждом направлении.

На закрытии форума Руслан Кухарук подчеркнул, что все предложения сохранят и рассмотрят при формировании новой программы. «Сегодня звучали серьезные, конкретные предложения, которые отвечают запросу общества. 15 проектов, представленных на пленарном заседании, – это лишь часть всей работы, которая велась на площадках. Все инициативы, включая те, что не прозвучали публично, сохранят и рассмотрят при формировании новой программы. Они имеют шанс войти в Народную программу 2.0», — сказал он.

Следующий этап форума пройдет в Ханты-Мансийске. После этого предложения систематизируют и оформят в обновленный единый документ, который планируют утвердить в 2026 году.