​Югра вошла в пятерку регионов России с самым низким уровнем безработицы по итогам 2025 года

Югра вошла в пятерку российских регионов с самым низким уровнем безработицы по итогам четвертого квартала 2025 года. В округе этот показатель составил 1%, следует из исследования РИА Новости.

По данным рейтинга, впереди Югры оказались Москва, Новгородская и Калужская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Такой же уровень безработицы, как в Югре, зафиксирован и в Нижегородской области, однако округ занял более высокую строчку рейтинга. Среднее время поиска работы в Югре в третьем квартале 2025 года составило 2,5 месяца.

Авторы исследования отмечают, что лидерами по минимальному уровню безработицы стали Москва и Новгородская область — по 0,8%. В Калужской области показатель составил 0,9%. Всего в 17 регионах России уровень безработицы оказался ниже 1,5%.

По итогам четвертого квартала 2025 года в 58 регионах безработица была ниже общероссийского уровня, еще в одном субъекте — на уровне среднего показателя по стране. Выше общероссийского уровня безработица оказалась в 26 регионах, причем в двух из них она превысила 10%.

Самые высокие показатели, как и прежде, зафиксировали в республиках Северного Кавказа. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия, где уровень безработицы достиг 25,5%. В числе регионов с самой высокой безработицей также назван Дагестан.