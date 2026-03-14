В Югре строят завод компонентов для детского питания

В Советском районе Югры до конца 2026 года планируют запустить новый завод по производству белковых компонентов для детского питания. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем телеграм-канале по итогам совещания под руководством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова.

«До конца года будет завершено создание производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев. Проект реализуется в несколько этапов: сейчас строители выполняют монтаж инфраструктурных объектов теплоэнергетики, которые обеспечат работу производства», – отметил Руслан Кухарук.

На совещании также обсудили реализацию других проектов в Югре в рамках института кураторства.

Так, в феврале 2026 года в рамках модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций введен в эксплуатацию энергоблок 16Г Сургутской ГРЭС-1. Проведенные работы позволили обеспечить более надежное и бесперебойное электроснабжение. Кроме того, благодаря реализации проекта было создано 2 868 рабочих мест.

Еще один проект – строительство мебельной фабрики в особой экономической зоне «Нягань». Его утвердили в прошлом году. Сейчас объект уже спроектирован и находится на стадии строительства. После ввода предприятия в эксплуатацию здесь планируют выпускать современную корпусную мебель.

Также в регионе продолжается постпроектный мониторинг федерального проекта «Технология освоения трудноизвлекаемых углеводородов». Его задача – оценить эффективность новых технологий и их влияние на развитие нефтедобычи в Югре.