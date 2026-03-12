​Врачи Югры спасли женщину и недоношенных двойняшек после экстренного кесарева в Перегребном

В Югре врачи спасли женщину и недоношенных двойняшек после экстренного кесарева сечения, которое провели в поселке Перегребное Октябрьского района. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

У женщины на сроке 28 недель и 4 дня начались преждевременные роды. Беременность была двойней, при этом у пациентки имелся рубец на матке, а сама беременность была пятой. Ситуация требовала немедленного вмешательства.

К пациентке срочно направили бригаду Центра медицины катастроф в составе семи специалистов: акушера-гинеколога, трех врачей-реаниматологов, двух фельдшеров и анестезиста. Во время осмотра медики установили, что шейка матки полностью раскрыта, а самостоятельно родить женщина не сможет. После этого было принято решение проводить кесарево сечение на месте — в филиале Октябрьской районной больницы.

Операция прошла успешно. После того как состояние матери и новорожденных мальчиков удалось стабилизировать, их эвакуировали в Ханты-Мансийск — в перинатальный центр Окружной клинической больницы.

Мальчики появились на свет глубоко недоношенными, их вес составил 1184 и 1260 граммов. С первых часов жизни за них боролись врачи отделения реанимации новорожденных.

Выхаживание продолжалось 77 дней. Постепенно состояние детей улучшилось: они начали дышать самостоятельно, набирать вес и крепнуть. К моменту выписки их гестационный возраст уже соответствовал доношенному сроку, а вес составил 2891 и 3150 граммов.

Позже мама поблагодарила медиков за помощь и поддержку: «Спасибо всему персоналу за профессионализм, заботу и поддержку. Благодаря вам наши мальчики сегодня с нами. Мы всегда будем помнить, сколько сил и внимания вы вложили, чтобы спасти наших детей».