​Замгубернатора Югры Азат Ислаев проверил строительство и ремонт 11 спортивных объектов в округе

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1772305246"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1774983597"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=zNw8wB97ZzTaVv7AiBhTmiFYfFr4GOXqZE3iw+/sfdPX+HrQpwHu4xXMyHq+CP/+FDjwOj7v6NcFuOQx8Ld2EufkI9IGwCrUNzy5AfBevhfrrB1OIk7q0iJw9z1u0bXk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=zNw8wB97ZzTaVv7AiBhTmiFYfFr4GOXqZE3iw+/sfdPX+HrQpwHu4xXMyHq+CP/+FDjwOj7v6NcFuOQx8Ld2EufkI9IGwCrUNzy5AfBevhfrrB1OIk7q0iJw9z1u0bXk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "75c5a143baff4a5e3e193a7ff6afccee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRLPey"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-03-01 00:00:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-03-31 23:59:57"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1772305237"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1774983587"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=KMdvu35Zde8kFYMmNQBWKINhCBfn11Mfa6NtLXmsH/+UmpDsiPRpuWJew2qmAs2nXUpkLuwF9Hy6mSjZDPwDOGvyDK9QWQCg8zZPcVxxuM3UwLdCTtfGthYWmVTdd05H"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=KMdvu35Zde8kFYMmNQBWKINhCBfn11Mfa6NtLXmsH/+UmpDsiPRpuWJew2qmAs2nXUpkLuwF9Hy6mSjZDPwDOGvyDK9QWQCg8zZPcVxxuM3UwLdCTtfGthYWmVTdd05H"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "07b44cb00772269c382812894ca19649.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRLPey"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-03-01 00:00:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-03-31 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1772305237"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1774983587"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=KMdvu35Zde8kFYMmNQBWKINhCBfn11Mfa6NtLXmsH/+UmpDsiPRpuWJew2qmAs2nXUpkLuwF9Hy6mSjZDPwDOGvyDK9QWQCg8zZPcVxxuM3UwLdCTtfGthYWmVTdd05H"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=KMdvu35Zde8kFYMmNQBWKINhCBfn11Mfa6NtLXmsH/+UmpDsiPRpuWJew2qmAs2nXUpkLuwF9Hy6mSjZDPwDOGvyDK9QWQCg8zZPcVxxuM3UwLdCTtfGthYWmVTdd05H"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "07b44cb00772269c382812894ca19649.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRLPey"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-03-01 00:00:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-03-31 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1772305246"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1774983597"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=zNw8wB97ZzTaVv7AiBhTmiFYfFr4GOXqZE3iw+/sfdPX+HrQpwHu4xXMyHq+CP/+FDjwOj7v6NcFuOQx8Ld2EufkI9IGwCrUNzy5AfBevhfrrB1OIk7q0iJw9z1u0bXk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=zNw8wB97ZzTaVv7AiBhTmiFYfFr4GOXqZE3iw+/sfdPX+HrQpwHu4xXMyHq+CP/+FDjwOj7v6NcFuOQx8Ld2EufkI9IGwCrUNzy5AfBevhfrrB1OIk7q0iJw9z1u0bXk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "75c5a143baff4a5e3e193a7ff6afccee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRLPey"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-03-01 00:00:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-03-31 23:59:57"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,0671   EUR  91,3893  

Новости

Больше новостей
Если за нездоровый образ жизни введут систему повышенных взносов на ОМС, то я:
Комментировать
0
Правильно ли вводить повышенные взносы на ОМС за вредные привычки?
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре идет стройка 11 спортивных объектов. В Сургуте это будет новая ледовая арена

​Замгубернатора Югры Азат Ислаев проверил строительство и ремонт 11 спортивных объектов в округе

В Югре идет стройка 11 спортивных объектов. В Сургуте это будет новая ледовая арена
Фото t.me/stroyka_ugra

В Югре на окружном штабе по строительству рассмотрели ход работ сразу на 11 спортивных объектах. В центре внимания оказались стройки и капремонт в Лангепасе, Радужном, Сургуте, Угуте, Пыть-Яхе, Варьегане и других муниципалитетах.

Об этом сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Окружной штаб провел заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, который назвал такую работу инструментом контроля, помогающим не допускать задержек на разных этапах строительного цикла.

В Лангепасе власти решили серьезно обновить бассейн «Дельфин», который ранее пострадал из-за сильного ветра: кровля была частично разрушена. После замены поврежденных элементов стало ясно, что зданию нужен комплексный ремонт. В итоге здесь фактически должен появиться новый водный комплекс площадью почти 4 тыс. кв. м с тремя бассейнами, рассчитанный на 465 учащихся и 30 тыс. посещений в год.

В Радужном близится к завершению капремонт бассейна «Аган» на 135 мест. На объекте почти готова кровля, стены облицованы плиткой, идет монтаж новых инженерных систем.

В Сургуте в хоззоне продолжается строительство ледовой арены. Сейчас там выполняют фасадные работы, прокладывают внешние теплосети и монтируют внутренние инженерные системы. Ввод объекта по плану намечен на лето 2026 года. Это последний из пяти концессионных спорткомплексов, его готовность уже превысила половину.

В Угуте, одном из самых удаленных сел Сургутского района, строят многофункциональный спортивный корт. Основные конструктивные работы там уже завершены, сейчас идут электромонтаж и подготовка к прокладке сетей. Сдача также запланирована на 2026 год.

В Пыть-Яхе, в микрорайоне Мамонтово, возводят спорткомплекс для единоборств площадью 3 359 кв. м на 152 человека. На площадке монтируют металлоконструкции и сэндвич-панели. Этот объект должен быть введен в 2027 году.

В Варьегане строят физкультурно-оздоровительный комплекс. Для национального села это будет первый собственный спортивный объект. Там завершили работы нулевого цикла, смонтировали металлокаркас и начали облицовку цоколя. Ввод также намечен на 2027 год.

Еще пять спортивных объектов, которые должны быть реализованы в следующем году, пока находятся в подготовительной стадии. Речь идет о ФОКе в Саранпауле, бассейнах в Игриме и Федоровском, а также спорткомплексах в Лянторе и Белоярском.


нравится (0) не нравится (0)
11 марта в 08:21, просмотров: 671, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
11 марта в 14:40
Можно было бы поаплодировать «Стройкомплексу Югры» за масштабное строительство спортивных объектов в Югре. Даже до национальных посёлков вот уже добрались. В своё время Валерий Грайфер, начальник Главтюменьнефтегаза в 1985-1991 гг, удивлялся тому, что построенные спортзалы в национальных посёлках пустуют. Ему популярно объяснили, что для ханты спорт в тайге, где их традиционный образ жизни в кочевьях, где за день «так накувыркаешься», что никакого спортзала ханты не нужно. Напрягает и то, что ремонт бассейна в Лангепасе длится уже три года. Может в Варьегане все уже есть и не хватает только спортзала? Не знаю. Но точно знаю, что в Сургуте не хватает Планетария. Что в Сургуте не хватает реставрации Дома Пионеров. Что не хватает городу кинотеатра «Аврора». Что не хватает детям «станции юных натуралистов», которая ютятся в детском саду. Что не хватает молодым людям здания медколледжа, который ютится тоже в детском саду. Можно «до посинения» строить все новые и новые спортивные залы, но такая однобокость может выйти нам в воспитании подростков и детей «боком». Мы кого растим и воспитываем вообще-то? Однобоких, заточенных на спорт детей и подростков? Или всесторонне развитое юное поколение ? К примеру, в Сургуте нет здания специализированной Музыкальной школы хорового искусства, под условным названием «Весна». Как же развивать патриотизм детей без любви к русской народной песне? Нет здания Обсерватории, что прививает детям знания о Земле и все что ее окружает. Нет здания современной Публичной и научной библиотеки. Хвала Александру Сидорову и его команде, что в своё время приспособил 13-й магазин и библиотеку при нем под ЦБС. Но этого недостаточно. Нет до сих пор здания детского кукольного театра «Петрушка», упоминание о котором стало «притчей во языцах». Нет здания Театра Юного зрителя, которое и не планируется. А зачем? Вот вам спортзал. Здание спортзала строить легко, до примитивности просто. Поэтому и напали на строительство спортзалов «всем кагалом» подрядчики в Югре. Для них что строить аронник, что строить промышленный склад, что строить спортзал: строительная технология одна и та же, архитектура проста до убогости. Да ещё под соусом быстровозводимости. А как же их духовное и патриотическое развитие молодого поколения? Так это «Движение первых», скажите вы. Это «Дом первых», аналог Дома Пионеров. Без «Дома первых» это движение постепенно превратится в профанацию. Я не против строительства новых спортзалов в Югре, но я против существующего явного перекоса. Необходимы пропорции между строительством «Домов Пионеров» и спортзалов.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#365 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1773082814"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1773687564"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=HFSDPDmhrcH5ORb7MeNviWgTSlf5zztDSgzIr7TkPhdHHd67H6rDOSRaVlM2/z3kBnFhU5R7clqX6UDuMOTi7scIizFzE9PDEnbn/qusYiH6bes9x7eae+/XBrSbilIv"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=HFSDPDmhrcH5ORb7MeNviWgTSlf5zztDSgzIr7TkPhdHHd67H6rDOSRaVlM2/z3kBnFhU5R7clqX6UDuMOTi7scIizFzE9PDEnbn/qusYiH6bes9x7eae+/XBrSbilIv"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "162"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония2(С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "23d288d0c3528020f7c39ad10dffe03e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeLXoGm"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-03-10 00:00:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-03-16 23:59:24"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "162"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#365 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1773082814"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1773687564"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=HFSDPDmhrcH5ORb7MeNviWgTSlf5zztDSgzIr7TkPhdHHd67H6rDOSRaVlM2/z3kBnFhU5R7clqX6UDuMOTi7scIizFzE9PDEnbn/qusYiH6bes9x7eae+/XBrSbilIv"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=HFSDPDmhrcH5ORb7MeNviWgTSlf5zztDSgzIr7TkPhdHHd67H6rDOSRaVlM2/z3kBnFhU5R7clqX6UDuMOTi7scIizFzE9PDEnbn/qusYiH6bes9x7eae+/XBrSbilIv"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "162"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония2(С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "23d288d0c3528020f7c39ad10dffe03e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeLXoGm"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-03-10 00:00:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-03-16 23:59:24"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "162"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#365 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1773082814"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1773687564"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=HFSDPDmhrcH5ORb7MeNviWgTSlf5zztDSgzIr7TkPhdHHd67H6rDOSRaVlM2/z3kBnFhU5R7clqX6UDuMOTi7scIizFzE9PDEnbn/qusYiH6bes9x7eae+/XBrSbilIv"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=HFSDPDmhrcH5ORb7MeNviWgTSlf5zztDSgzIr7TkPhdHHd67H6rDOSRaVlM2/z3kBnFhU5R7clqX6UDuMOTi7scIizFzE9PDEnbn/qusYiH6bes9x7eae+/XBrSbilIv"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "162"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония2(С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "23d288d0c3528020f7c39ad10dffe03e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeLXoGm"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-03-10 00:00:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-03-16 23:59:24"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "162"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте водитель сливал нечистоты на Заячьем острове. Его поймали 448
  2. ​Бывший глава Сургута полностью признал вину по уголовному делу о коммерческом подкупе 442
  3. Врачи провели экстренное кесарево в отдаленном поселке Югры, и затем 77 дней выхаживали недоношенную двойню 362
  4. ​В Сургуте горел мебельный цех − пожарные тушили 300 квадратных метров 355
  5. ​Сломал остановку − попал на учет: в Сургуте нашли подростка-вандала 348
  6. Минэкономразвития придало национальный статус туристическому маршруту по Югре 312
  7. Глава поселения в Югре заключила контракты с бывшим мужем на 8 млн рублей. Делом заинтересовалась прокуратура 302
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 марта? // АФИША 297
  9. Сургутский район планирует привезти на «Барсову Гору» экспонаты из Эрмитажа 294
  10. ​Суд продлил домашний арест экс-замгубернатора Югры Алексея Шипилова 276
  1. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 8054
  2. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 2652
  3. ​Как будет ездить новый автобус №17? Власти Сургута опубликовали схему движения 2234
  4. Нефть в Сургуте закончится всего через два поколения. Как город будет жить после этого — нужно думать уже сейчас. Но, кажется, город живет одним сегодняшним днем 1871
  5. ​«Около 80% проголосовавших высказались за сохранение «Авроры» и ее преобразование в общественное пространство» 1446
  6. ​В Сургуте утром 20 марта перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама: где и когда ограничат движение 1423
  7. Сургутянин провел на СВО почти четыре года, хотя его не имели права мобилизовать. Теперь он дома 1416
  8. ​Одни дорожают, другие дешевеют: почему цены на продукты ведут себя непредсказуемо 1366
  9. Руководство сургутского колледжа проверяет аттестаты иностранных студентов — выявляется много подделок 1301
  10. «Кислые девки», корректура и день «будь противным» — почему 8 марта это далеко не только главный женский праздник 1254
  1. ​Маленькое напоминание 9167
  2. ​Что такое хорошо 9067
  3. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 8054
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 5380
  5. ​Важно не количество – важен результат 4458
  6. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 3816
  7. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 3694
  8. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 3548
  9. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 3477
  10. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 2989

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика