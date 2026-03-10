16+
На «Дух огня» в Югру приедут Федор Бондарчук и группа «Браво»

​Организаторы фестиваля «Дух огня» раскрыли детскую и музыкальную программу

На «Дух огня» в Югру приедут Федор Бондарчук и группа «Браво»
Фото admhmao.ru

Организаторы международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» раскрыли культурную программу и объявили о старте продажи билетов на церемонии открытия и закрытия. В этом году сразу несколько событий адресованы детской аудитории, поскольку главной темой фестиваля стали «Дети в кино», сообщает sitv.ru.

Подробностями поделилась вице-президент фестиваля Мария Зверева. По ее словам, в Югре пройдет всероссийская премьера нового фильма «Приключения желтого чемоданчика». Ленту дети региона увидят раньше широкой аудитории, а представит ее член жюри Юлиана Слащева.

Также в программе заявлен специальный показ фильма «Буратино». Представлять картину, как рассказала Мария Зверева, приедет Федор Бондарчук.

Еще одним событием для зрителей станет чтение сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Произведение представит актриса театра и кино Кристина Бабушкина в сопровождении концертно-духового оркестра Югры.

Для взрослой аудитории организаторы подготовили несколько музыкальных вечеров, а также концерт группы «Браво».

Продажа билетов уже открыта и на торжественные церемонии фестиваля. Открытие пройдет 13 марта: в 18:00 начнется традиционная «Звездная дорожка», в 19:00 — сама церемония. Закрытие состоится 16 марта, сбор гостей также назначен на 18:00, начало официальной части — в 19:00.

Организаторы уточнили, что посмотреть «Звездную дорожку» и пообщаться с гостями смогут все желающие — вход на эту часть программы будет свободным.


Сегодня в 15:03, просмотров: 151, комментариев: 0
