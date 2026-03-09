Собака сорвала финальную гонку чемпионата России для югорской спортсменки

Югорская лыжница Алина Кудисова не смогла завершить женский масс-старт на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске из-за инцидента на трассе. Это произошло 7 марта в ходе заключительной дистанции турнира. Собака неожиданно оказалось на лыжне перед группой участниц, что спровоцировало падение сразу нескольких спортсменок.

Первой на трассе оказалась Кудисова, следом не удержала равновесие Арина Кусургашева. Кусургашева смогла продолжить выступление, а югорская лыжница подняться сразу не смогла и покинула гонку.

До происшествия Кудисова держалась в группе лидеров более половины дистанции и претендовала на призовые места.

Главный тренер сборной региона Сергей Турышев сообщил Федерации лыжных гонок Югры о состоянии спортсменки.

«Алину только что осмотрели в медпункте. Сказала, что, когда упала, ударилась головой, даже отключилась на пару секунд. Ушиблась копчиком – он тоже болит. Теперь едем в больницу на обследование», – рассказал тренер.

Позже он уточнил, что самочувствие спортсменки ухудшилось.

«После того как она вернулась после гонки и поехала домой, почувствовала головокружение и боли в голове. С нашим врачом она уехала в больницу, чтобы проверить свое состояние. Также есть проблема с копчиком, в связи с чем, как все видели, она хромала. <...> Тут и перелом, и сотрясение мозга может быть», – приводит слова специалиста Матч ТВ.

Турышев подчеркнул, что последствия происшествия повлияли на итог выступления спортсменки.

«А что мы можем сделать?! Медаль ей не дадут, организаторы принесут извинения, на этом все. Просто лишили Алину медали, за которую она могла биться», – заявил он.

Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов заявил Матч ТВ, что организаторы выполнили все требования безопасности, однако полностью исключить появление животных на открытых объектах сложно.

«Организаторы никуда бродячих псов не допускали, потому что в такой интерпретации значит, что мы кого-то взяли, провели и разрешили им там находиться – это раз. Второе – при подготовке к чемпионату России совместно с техническими делегатами, главным судьей, ФЛГР нами были пройдены все трассы, на которых будут проводиться соревнования. Были определены места, где необходимо поставить людей, защитные щиты во избежание выхода на трассу людей. Недавно в Златоусте выбежала собака, на Олимпиаде тоже такой случай был, это происходит часто и в других видах спорта в том числе», – сказал Подшивалов.

По его словам, все требования, предъявленные главным организатором соревнований – Федерация лыжных гонок России, – были выполнены.

«Меры по обеспечению безопасности, которые были предъявлены главным организатором, а именно ФЛГР, мы выполнили на все сто процентов. Получили чек-лист и по нему проходили, насколько требования выполнены. Стадион не огорожен, не обнесен забором и так далее. То, что появились собаки, – такое могло произойти. Что касается жителей и владельцев животных, они были оповещены – люди понимают, где гуляют и так далее. Живым щитом, цепью люди не ограждают объект. То, что случилось, это плохо, печально, тем более спортсменка получила травму. Мы ее сопроводили до больницы, знаю, что сейчас она находится в гостинице с тренером. Попозже мы с ней пообщаемся», – добавил министр.

Он отметил, что власти проведут работу над ошибками.

«Естественно, мы проведем работу над ошибками и подумаем, как исключить такие ситуации. Пожалуй, тут лишь один вариант – это оградить весь объект сплошным забором», – заключил Подшивалов.