ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,1500   EUR  91,8391  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югра откроет сервис «Безопасная школа» для жалоб на охрану и угрозы при помощи QR-кодов

В Югре запустили сервис «Безопасная школа» с QR-кодами для жалоб на нарушения

Югра откроет сервис «Безопасная школа» для жалоб на охрану и угрозы при помощи QR-кодов
Фото Freepik

В Югре с 1 апреля начнет работать сервис «Безопасная школа», через который жители смогут сообщать о нарушениях в образовательных учреждениях. Решение приняли по итогам заседания Антитеррористической комиссии округа, которое провел губернатор Югры Руслан Кухарук, сообщает РИЦ «Югра».

Ключевой темой заседания стала безопасность в школах. Новый канал прямой связи создан по инициативе департамента образования и науки Югры.

На постах охраны в школах разместят QR-коды. Любой человек, ставший свидетелем нарушения — например, бездействия охраны или другой угрозы, — сможет отсканировать код, кратко описать ситуацию и прикрепить фото или видео.

Сообщения будут поступать на специальный электронный ящик в отдел безопасности департамента образования. После этого с заявителем свяжутся для уточнения деталей, а материалы направят в школу для оперативной проверки и принятия мер.

Как отмечается, сервис должен помочь создать более безопасную среду для учеников, педагогов и родителей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:42, просмотров: 152, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9 реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9 реклама на siapress.ru 
