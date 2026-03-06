16+
Логотип Сиапресс
Росреестр Югры сократил средний срок по регистрации недвижимости буквально до одного дня

​Росреестр Югры занял третье место в России по эффективности и увеличил число учетно-регистрационных действий на 26%

Росреестр Югры сократил средний срок по регистрации недвижимости буквально до одного дня
Фото Freepik

Управление Росреестра по Югре по итогам 2025 года заняло третье место в общем рейтинге территориальных органов ведомства по показателям эффективности. За год количество учетно-регистрационных действий в регионе выросло на 26% и достигло 540 283.

Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Югре Ирина Котова. По ее словам, сейчас в Едином государственном реестре недвижимости учтено около 1 млн 845 тыс. объектов, а за год их число увеличилось почти на 58,5 тыс. Всего в регионе зарегистрировано более 2,8 млн прав.

При этом количество заявлений на регистрацию ипотеки снизилось на 13% — до 9 090. В управлении это связывают с общим охлаждением рынка ипотечного кредитования, сообщает РИЦ «Югра».

Средний срок регистрации прав и кадастрового учета в Югре сейчас составляет 1,1 дня против 1,3 дня годом ранее. «Достичь такого результата удалось благодаря цифровизации услуг, увеличению числа электронных сделок и переходу на безбумажный документооборот с МФЦ», — пояснила Ирина Котова.

По данным управления, сегодня 78,6% услуг по кадастровому учету и регистрации прав оказываются в электронном виде. Доля ипотечных сделок в цифровом формате достигла 94,4%, а заявления от застройщиков по договорам долевого участия поступают онлайн в 99,3% случаев.

Кроме того, с 2025 года органы власти и местного самоуправления подают документы в Росреестр только в электронном виде.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:58, просмотров: 151, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9
