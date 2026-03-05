В Югре огласили приговор мужчине, убившему девочку в Нягани 15 лет назад

Суд Югры огласил приговор мужчине, который убил 12-летнюю девочку в Нягани. Преступление он совершил 15 лет назад, тело жертвы обнаружили в водосточном коллекторе в апреле 2011 года.

В 2022 году следствие установило личность подозреваемого – Владимира Борисова 1986 года рождения, который к тому времени скрылся. В итоге ему предъявили обвинение и искали даже на международном уровне. Однако в октябре 2025 года мужчину нашли в Первоуральске Свердловской области и доставили в Югру для суда. Ему вменили три статьи УК РФ, включавшие убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием.

Сторона обвинения представила в суде материалы молекулярно-генетических экспертиз, а также свидетельские показания. В итоге судья вынес обвинительный вердикт и объявил приговор – пожизненное заключение в колонии особого режима. Приговор все еще может быть обжалован.