​В Ханты-Мансийске обсуждают курение вейпов в школах и ответственность для подростков и родителей

Родители Ханты-Мансийска выражают обеспокоенность из-за курения школьниками электронных сигарет в образовательных учреждениях. Поводом стал случай в школе №8, где, по данным РИЦ «Югра», на курении вейпов поймали практически весь класс из параллели 7-х. Мама одной из учениц случайно прочитала в телефоне дочери просьбу к однокласснику заправить устройство.

По информации РИЦ «Югра», «парят» учащиеся и в других школах города. При этом далеко не все понимают, что электронные сигареты в России приравнены к табачным изделиям, а значит, их использование на территориях и в помещениях образовательных организаций запрещено.

Курение электронных сигарет запрещено в школах, учреждениях дополнительного образования, детских садах и других учебных заведениях. Запрет закреплен в ст. 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», а также в правилах пожарной безопасности.

В Госдуме напомнили, что за курение электронных сигарет в организациях образования предусмотрена ответственность. Школьников и студентов, достигших 16 лет, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 500-1 500 рублей.

Если «парит» ребенок младше 16 лет, ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей несут родители или законные представители. Штраф для них составляет 500-3 000 рублей.

Как отмечается в сообщении, для самого школьника возможны предупреждение, постановка на внутришкольный учет, направление на консультацию в наркологический кабинет, беседа с полицией. При повторных случаях курения на территории школы ребенка, вероятнее всего, поставят на учет в ПДН.

В РИЦ «Югра» добавили, что при выявлении факта курения вейпа в учебном заведении администрация обязана пригласить законных представителей ребенка, вызвать инспектора по делам несовершеннолетних и подключить к решению проблемы социального педагога и психолога.