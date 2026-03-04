​Пассажиропоток в Югре вырос в 2025 году до 50 млн человек, число рейсов приблизилось к 2 млн

В Югре по итогам 2025 года выросли ключевые показатели пассажирских перевозок: выполнено почти 2 млн рейсов, а число перевезенных пассажиров приблизилось к 50 млн. Об этом сообщил департамент дорожного хозяйства Югры со ссылкой на данные хозяйствующих субъектов, работающих в сфере перевозок.

За отчетный период в регионе выполнили 1 951,3 тыс. рейсов — это на 5,9% больше, чем в 2024 году. Пассажиропоток составил 49,98 млн человек, что на 7,6% выше прошлогодних значений.

В департаменте рост показателей связывают с расширением маршрутной сети — увеличением числа регулярных межмуниципальных маршрутов по регулируемым тарифам, в том числе в Сургутском районе. Еще одной причиной назвали возросшую транспортную подвижность жителей округа и рост спроса на перевозки.

Отдельно отмечается роль бюджетного финансирования. По информации департамента, господдержка помогла сохранить сеть социально значимых пригородных и межмуниципальных автобусных маршрутов и обеспечить транспортную доступность национальных поселков и сельских территорий к объектам социальной инфраструктуры — школам, больницам, административным учреждениям. Кроме того, стоимость проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах удалось в среднем снизить на 85,5%, сделав поездки доступнее для разных категорий граждан, включая пенсионеров, студентов и многодетные семьи.

В департаменте добавили, что на фоне положительной динамики планируется дальнейшее расширение маршрутной сети, обновление подвижного состава, оптимизация расписания с учетом растущей загрузки и интеграция автобусных маршрутов с железнодорожным, речным и воздушным транспортом.