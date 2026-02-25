16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

Власти Югры подготовили 70 пунктов размещения на 8 тысяч человек на случай подтоплений

Югра готовится к паводку и пожароопасному сезону 2026 года

Власти Югры подготовили 70 пунктов размещения на 8 тысяч человек на случай подтоплений
Фото Freepik

Губернатор Югры Руслан Кухарук на заседании коллегии по вопросам безопасности под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги представил доклад о готовности региона к паводковому и пожароопасному периоду 2026 года.

По данным Росгидромета, в 2026 году ожидается повышение уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва. В зоне потенциального подтопления находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 тысяч человек. Для реагирования сформирована группировка сил и средств: 8 118 человек, 1 789 единиц техники, 35 воздушных судов, из них 18 беспилотников, а также 241 плавсредство.

Для возможного переселения жителей определены 70 пунктов временного размещения на 8 тысяч человек, организована работа системы оповещения. В апреле Центроспас-Югория планирует провести ледовзрывные работы на затороопасных участках для ослабления льда и предупреждения ледовых заторов. Также отмечается, что гидротехнические сооружения готовы к пропуску паводковых вод.

Отдельно в докладе затронули противопожарную безопасность. По словам губернатора, все населенные пункты Югры находятся под защитой федеральной и региональной противопожарной службы, ведомственной пожарной охраны и добровольных пожарных команд из числа казачьих обществ. Сформирована группировка: 1 966 человек, 704 единицы техники, 4 198 единиц оборудования и снаряжения.

Правительство Югры приняло дополнительные меры для повышения эффективности тушения природных пожаров. В частности, утверждены 19 маршрутов авиапатрулирования общей протяженностью 10 066 км (плюс 94 км), закуплено современное пожарно-техническое оборудование, а также расширено использование системы «Лесохранитель» — теперь она включает 144 камеры видеонаблюдения (плюс 50 камер).

Мониторинг обстановки ведется постоянно. В марте проверки пройдут совместно с ГУ МЧС России по Югре, после чего на заседании комиссии по ЧС соответствующие установки и требования доведут до муниципалитетов и ответственных лиц.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:34, просмотров: 208, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Бизнес адаптируется к снижению ставки 519
  2. ​Тюменская делегация изучила опыт Татарстана по созданию кампусов и работе с инвесторами 511
  3. ​В Тюменской области совершенствуют коммунальную инфраструктуру 499
  4. ​Тюменская области входит в число лидеров по регистрации прав собственности 489
  5. ​В Тюмени 7 марта пройдет юбилейная «Битва на Туре» 481
  6. ​В Тюмени обновляют зал тяжелой атлетики в спортшколе «Тура» 475
  7. ​Отделенные территории Тюменской области обеспечат транспортной доступностью 470
  8. ​Тюменские IT-компании ищут партнеров в Узбекистане 324
  9. ​Мухаммад обошел Михаила и стал самым популярным именем февраля в Югре 302
  10. ​Судьба бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте остается в проработке: отчет по проекту представят до 31 марта 292
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4483
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2084
  3. ​Предприниматели — на удалёнке 2007
  4. ​Биометрия: куда идём? 1963
  5. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1789
  6. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1587
  7. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1555
  8. ​Недостроенный морг в Сургуте передали округу – на его месте планируют открыть медколледж 1453
  9. Правительство России отказало ГК «Самолет» в льготном кредите на 50 млрд рублей 1435
  10. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1363
  1. ​Когда иначе нельзя 6604
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5558
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4884
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4483
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4390
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4293
  7. ​Что такое хорошо 4257
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3886
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3623
  10. ​Маленькое напоминание 3601

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика