За пять лет детскому омбудсмену Югры поступило 4 600 обращений

За последние пять лет жители Югры и других регионов России направили 4 600 обращений Уполномоченному по правам ребенка в ХМАО Людмиле Низамовой. Чаще всего югорчане обращались по вопросам семейных споров, нарушений прав детей на образование, а также по теме социального обеспечения и страхования, рассказала президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

За время работы в должности Людмиле Низамовой удалось содействовать в восстановлении или сохранении прав детей более чем в 800 случаях. В частности:

– 70 детям помогли сохранить право жить и воспитываться в кровных семьях ‒ работа велась совместно с органами опеки и попечительства;

– 83 детям оказали содействие в реализации права на образование;

– разрешено 188 конфликтных ситуаций в образовательных организациях;

– восстановлены права 88 детей, в том числе сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на социальное обеспечение.