Каким будет капремонт мостов в Югре в 2026 году

В Югре в 2026 году планируют обновить два региональных моста, от которых зависят безопасность движения и транспортная доступность поселков. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Один из объектов — мост через реку Ампута в Нижневартовском районе. Он расположен на 30-м км трассы «г. Радужный – пгт. Новоаганск», его протяженность составляет 193 метра. Запланирован капитальный ремонт: подрядчик полностью заменит четыре железобетонных пролета и опоры, очистит металлические конструкции от ржавчины и заново их покрасит. Также мосту обещают новое полотно, барьерное ограждение и свежий асфальт, в том числе на подходах. Срок завершения работ обозначен на осень 2026 года.

Второй объект — мост через реку Аган на объездной дороге Радужного (км 5+942). Длина самого моста составляет 136,5 метра, еще 40 метров приходится на подходы. В публикации отмечается, что государственный контракт уже подписан, а к активным строительно-монтажным работам подрядчик планирует приступить в мае, как только установится благоприятная погода.

Еще один мост, который будет отремонтирован, находится под Нефтеюганском по пути к Оби через протоку Сингапайскую. Сейчас там действует временное сооружение.