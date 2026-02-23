Кража остается самым распространенным преступлением среди подростков ХМАО

В Югре в 2025 году резко увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. По данным УМВД России по округу, подростки совершили 338 преступлений – это на 89% больше, чем годом ранее. В 2024 году было зарегистрировано 179 таких случаев, сообщила в своем ежегодном докладе Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова.

Также выросло и число несовершеннолетних участников преступлений: с 138 человек в 2024 году до 238 в 2025-м – рост составил 72%.

«Основным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, является кража (127 случаев или 37%), на втором месте – незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств (61 случай или 18%), на третьем – мошенничество (47 случаев или 14%)», – указала спикер.

Напомним, за десять месяцев 2025 года несовершеннолетние в Сургуте совершили 48 преступлений. На профилактический учет в полиции поставили около 200 подростков.