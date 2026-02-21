16+
​Югра вошла в топ-10 регионов по интересу к «леопардовым» блинам в Масленицу

В Масленицу югорчане массово искали рецепты «леопардовых» блинов

​Югра вошла в топ-10 регионов по интересу к «леопардовым» блинам в Масленицу
Сгенерировано ИИ. siapress.ru

В Масленицу жители ХМАО активно искали рецепты «леопардовых» блинов. По информации обезличенной аналитики МегаФона, Югра вошла в десятку регионов страны по интересу к необычному кулинарному тренду.

Как отмечают аналитики, в феврале интернет-трафик на сайты кулинарных изданий и блогов с инструкциями по приготовлению пятнистых блинов вырос на 60% по сравнению с январем. Пользователи чаще всего искали рецепты теста с добавлением какао, которое наносится на сковороду точками перед основным светлым слоем.

Пик интереса пришелся на начало масленичной недели. Самыми активными оказались абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. Основным устройством для поиска рецептов и публикации фотографий стал смартфон – на него пришлось около 90% мобильного интернет-трафика.

Технология приготовления «леопардовых» блинов требует аккуратности: сначала на сковороду выкладывают узор из темного теста, затем заливают его светлым. В итоге получается контрастный пятнистый рисунок.


Сегодня в 12:19, просмотров: 104, комментариев: 0
