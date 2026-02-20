16+
В Пыть-Яхе суд выселил из балка женщину, жившую там в антисанитарии с кучей собак

Суд Пыть-Яха постановил выселить жительницу из балка и обязал вывезти собак из СНТ «Подлесное»

В Пыть-Яхе суд выселил из балка женщину, жившую там в антисанитарии с кучей собак
Фото t.me/ugracourts

Пыть-Яхский городской суд вынес решение о выселении жительницы города и обязал ее прекратить массовое содержание собак на участках в ТСН СНТ «Подлесное». Об этом сообщили в канале «Суды Югры».

Иск в суд подала администрация Пыть-Яха. Поводом стали многочисленные жалобы жителей и результаты проверок, которые, как указано в сообщении, подтвердили нарушения правил содержания животных и санитарных норм.

Суд установил, что ответчица — Мария Невмержицкая — организовала массовое содержание собак на земельных участках в ТСН СНТ «Подлесное» в микрорайоне 10 «Мамонтово», а также на прилегающих землях общего пользования. Проверки зафиксировали антисанитарию: многочисленные вольеры и будки, захламление участка отходами потребления, стеклотарой, покрышками и продуктами жизнедеятельности животных. По оценке суда, это создавало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию окружающих. В итоге иск администрации удовлетворили полностью.

Суд постановил выселить женщину, а также за свой счет вывезти всех животных с этого участка. Кроме того, ответчицу обязали демонтировать частичное ограждение, будки и вольеры, а в течение 30 дней после вступления решения в силу — очистить территорию от мусора и захламления. За просрочку предусмотрена судебная неустойка — 100 рублей за каждый день. Также с Невмержицкой взыскали госпошлину в доход местного бюджета в размере 40 000 рублей.


Сегодня в 14:49
