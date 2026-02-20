В Югре спасли 52-летнего жителя Нягани после разрыва аневризмы

52-летний житель Нягани перенес тяжелое внутримозговое кровоизлияние из-за разрыва аневризмы базилярной артерии — одного из магистральных сосудов головного мозга. В таких случаях счет идет на минуты, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

В Няганской окружной больнице провели первичную диагностику и приняли решение о срочной транспортировке пациента в Сургутскую травматологическую больницу, где сосредоточена нейрохирургическая служба округа. Однако из-за резкого ухудшения погодных условий борт санавиации был вынужден остановиться в Ханты-Мансийске.

В окружной клинической больнице пациенту экстренно установили вентрикулярный дренаж, что позволило снизить внутричерепное давление, стабилизировать состояние и продолжить транспортировку.

В Сургуте лечение организовали поэтапно. Сначала пациенту выполнили эндоваскулярную эмболизацию аневризмы — малоинвазивное вмешательство, которое позволило «выключить» ее из кровотока. Затем из-за тромба в желудочковой системе начала развиваться окклюзионная гидроцефалия, и потребовалось дополнительное эндоскопическое вмешательство для восстановления оттока ликвора. Как отмечается, операции в этой анатомической зоне требуют высокой точности и опыта, поэтому к лечению привлекали специалистов с практикой подобных вмешательств.

По словам Романа Паськова, благодаря современным технологиям и поэтапному лечению пациент пошел на поправку и был выписан на своих ногах — с хорошим реабилитационным потенциалом и настроем на активную жизнь.