В России заработал анонимный круглосуточный чат медико-психологической помощи участникам СВО и членам их семей

В России начал работу специализированный чат для круглосуточной медико-психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщает ОТРК «Югра». Сервис запустили Комитет семей воинов Отечества совместно с фондом «Социальная сфера» (федеральный проект «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты РФ.

Главными преимуществами сервиса названы анонимность и бесплатность: для получения поддержки не нужно раскрывать персональные данные, а консультации доступны в любое время суток. Помощь оказывают 60 клинических медицинских психологов.

В материале подчеркивается, что консультации проводят без использования технологий искусственного интеллекта — с каждым обратившимся общается специалист. Психологи помогают справляться с тревожными состояниями и сопровождают сложные случаи.

Эффективность работы подтверждают данными проекта: за полтора года специалисты рассмотрели более 25 тысяч индивидуальных обращений, а число подключившихся пользователей превысило 21 тысячу человек из разных регионов страны.

Присоединиться к чату можно по ссылке: https://t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi.