В Югре «Северавтодор» начал мониторинг зимников и ледовых переправ с помощью беспилотников

В Югре стартовал пилотный проект по мониторингу зимних дорог и ледовых переправ с помощью беспилотных авиационных систем. Как сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры», к эксперименту приступила ГК «Северавтодор» совместно с «Оператором инфраструктуры БАС».

В публикации отмечается, что зимники и переправы остаются ключевыми маршрутами для многих поселков региона, а погодные условия на Севере могут быстро менять их состояние — трещины, просадки льда и выход воды появляются внезапно.

Для контроля «Северавтодор» вывел в небо «умные» дроны. Камеры фиксируют состояние полотна, а тепловизоры и датчики помогают находить скрытые дефекты. Если беспилотник обнаруживает опасную трещину или промоину, координаты и фото сразу передаются в диспетчерский центр, после чего дорожная техника выезжает на участок.

Первыми под наблюдение в экспериментальном режиме взяли наиболее сложные отрезки зимников в Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Если испытательные полеты подтвердят эффективность подхода, систему планируют масштабировать.