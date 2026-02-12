Потребление алкоголя в Югре снизилось на 9% по данным Минздрава

Потребление алкоголя в Югре снизилось на 9%. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на Минздрав России.

По данным, опубликованным на сайте государственной статистики, в январе 2025 года на одного человека в округе приходилось в среднем 7,03 литра чистого спирта, а к январю 2026-го показатель снизился до 6,44 литра.

Как отмечают эксперты, снижение уровня потребления началось с мая 2025 года. В итоге за год жители округа стали пить в среднем примерно на пол-литра меньше.

Также уточняется, что в Тюменской области и на Ямале потребление сократилось сильнее — на два литра.