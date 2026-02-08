За Кубок губернатора Югры поборются 30 оленеводов

В конце февраля в Ханты-Мансийске пройдет конкурс профессионального мастерства оленеводов Югры на Кубок губернатора округа. Подготовка к главным состязаниям уже началась, сообщили организаторы – Центр сопровождения мероприятий Медиа-Кит.

Соревнования развернутся на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. За звание абсолютного чемпиона будут бороться 30 оленеводов. Победители среди мужчин и женщин получат Кубок губернатора Югры и главный приз – снегоход.

В конкурсе примут участие представители Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. В дополнительной программе заявлены участники из Нефтеюганского района и Когалыма.

Конкурс продлится несколько дней. 27 февраля участники пройдут теоретический экзамен по анатомии, физиологии и содержанию северных оленей, а также встретятся с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Югры и представителями исполнительной власти. В этот же день состоится конкурс «Лучшая национальная кухня».

Основные соревнования пройдут 28 февраля. Программа откроется парадом оленьих упряжек, после чего начнутся спортивные испытания: метание тынзяна на хорей, гонки на оленьих упряжках и лыжах, соревнования на охотничьих лыжах с установкой капкана, укладка и перевозка дров, сборка и разборка упряжи.

Для зрителей подготовили культурно-развлекательную программу – катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальных игрушек, ярмарку югорских предпринимателей. Гости также смогут проголосовать за лучший чум и лучшего оленевода.

Церемония открытия конкурса состоится 28 февраля в 11:00. Вход на мероприятие свободный.