Каждый третий житель Югры допускает неофициальное трудоустройство

​Почти половина жителей Югры отказались бы от работы с «серой» зарплатой
Фото: siapress.ru

Почти половина жителей Югры (45%)не согласны на работу с «серой» зарплатой или без официального оформления. При этом 36%допускают для себя работу по неофициальным схемам, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Исследование показало, что мужчины чаще женщин готовы соглашаться на зарплату «в конверте». Среди мужчин на такие условия согласны 40%, среди женщин ‒ 31%. Однако больше половины югорчанок (51%) считают соблюдение трудового законодательства обязательным условием при устройстве на работу.

Возраст также влияет на отношение к неофициальной оплате труда. Среди жителей округа старше 45 лет готовы получать «серую» зарплату 41%, тогда как среди молодежи до 35 лет ‒ лишь 24%.

Реже всего на неофициальные схемы соглашаются респонденты с высшим образованием. Среди них против «серых» зарплат выступают 48%опрошенных, тогда как среди жителей со средним профессиональным образованием ‒ 41%.


07 февраля в 11:41, просмотров: 842, комментариев: 0
