На учете онкологов Югры состоят более 42 тысяч человек

В Югре большинство онкологических заболеваний удается выявить на ранних стадиях. Так, у 64,3% пациентов рак диагностируют на первой и второй стадиях ‒ во многом благодаря регулярным обследованиям и раннему обращению к врачам. Сейчас на учете у онкологов в округе состоит более 42 тысяч человек, сообщил Депздрав ХМАО.

«Залог успеха в онкологии ‒ не упустить время. И здесь важны два ключевых момента: ответственное отношение к своему образу жизни и своевременное обращение к врачу», ‒ указал главный онколог Югры Евгений Билан.

По его словам, значительную роль в развитии онкологических заболеваний играют управляемые факторы риска, связанные с образом жизни.

Специалисты рекомендуют отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, придерживаться сбалансированного питания, поддерживать физическую активность и защищать кожу от чрезмерного воздействия солнца.

Врачи также советуют внимательно относиться к сигналам организма, среди них ‒ необъяснимая потеря веса, уплотнения или изменения на коже, длительный дискомфорт в каком-либо органе, а также необычные кровотечения или выделения.