Муфтий Талгат Таджуддин о намазе в общественных местах: не нарушать порядок и права людей

Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин выступил с критикой практики публичных намазов, которые нарушают общественный порядок. Как сообщает РИЦ «Югра», заявление прозвучало на фоне обсуждения случая в Нижневартовске, где водитель автобуса оставил пассажиров на морозе ради молитвы.

Муфтий напомнил, что ислам разрешает молиться практически везде, однако верующие не должны создавать неудобств окружающим. «В большинстве аэропортов, вокзалов и супермаркетов есть молельные комнаты, где можно совершать молитву спокойно», — заявил Таджуддин.

Он также подчеркнул, что выход на дорогу или перекрытие движения нарушает закон и права людей. «Муфтий призвал руководствоваться принципами добрососедства и взаимопонимания, без демонстративности ради провокации», — заключили в ЦДУМ.

Ранее в Нижневартовске произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. По словам очевидцев, водитель запер салон и не впускал пассажиров, пока совершал молитву, опустившись на колени в снег. Людям пришлось ждать на улице при температуре минус 25 градусов.