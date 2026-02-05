Югра стала лидером рейтинга по работе с платформой «Госуслуги. Решаем вместе» в 2025 году

Югра по итогам 2025 года заняла первое место в рейтинге Минцифры по эффективности работы с платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщили в телеграм-канале «Югра официально».

В публикации отмечается, что лидерство региона стало результатом совместной работы региональных и муниципальных властей, профильных учреждений и самих жителей округа, которые направляют обращения через сервис.

Платформа позволяет быстро сообщить о проблеме, заполнив онлайн-заявку. В 2025 году югорчане отправили свыше 100 000 обращений, при этом 85% вопросов рассмотрели в ускоренном порядке. В среднем на решение проблем уходило шесть дней.

Оставить обращение можно на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».