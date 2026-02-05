Пропавший 31 января школьник найден мертвым в лесу в столице ХМАО

В Ханты-Мансийск завершились поиски 15-летнего школьника, который утром 31 января ушел из дома и не вернулся. Тело подростка обнаружили в лесу, сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали в СОТ «Кедр» по сообщению: требуется оказать помощь полиции в поиске ребенка 2010 года рождения, который ушел из дома 31 января 2026 года, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Прибыв к месту вызова, группа произвела разведку, установила последнее местонахождение подростка. На снегоходах спасатели обследовали 500 метров профиля и тропу 150 м, где обнаружили тело пропавшего, после чего вынесли погибшего из леса, доставили на снегоходе до дороги, передали сотрудникам полиции», − говорится в сообщении.

Признаков насильственной смерти не выявлено. Причиной гибели могло стать переохлаждение, передает «Вестник».

Напомним, подросток утром 31 января вышел из дома и направился в школу в районе улицы Мира, однако на занятия так и не пришел.