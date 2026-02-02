В Югре будут судить полицейского за мошенничество при получении выплат

В Советском районе бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в незаконном получении северной доплаты к пенсии. Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

По версии следствия, мужчине в мае 2018 года назначили пенсию за выслугу лет. Чтобы получать выплаты в повышенном размере с применением северного коэффициента, он оформил фиктивную регистрацию в квартире дочери в Югорске.

При этом, как считают следователи, сам обвиняемый переехал на постоянное место жительства в Свердловскую область и не уведомил об этом отдел пенсионного обеспечения.

В результате с марта 2020 года по декабрь 2024 года он, по данным следствия, незаконно получил пенсионные выплаты в увеличенном размере на сумму свыше 620 тыс. рублей.