Логотип Сиапресс
USD  75,7327   EUR  90,4680  

Новости

Вы живете по средствам?
​В Югре маткапитал вырос на 5,6%: выплаты проиндексировали более чем 132 тысячам семей

В ХМАО с 1 февраля вырос материнский капитал

​В Югре маткапитал вырос на 5,6%: выплаты проиндексировали более чем 132 тысячам семей
Фото: ru.freepik.com

С 1 февраля в ХМАО проиндексировали материнский капитал – его размер вырос на 5,6%. Повышение коснулось более 132 тысяч семей, сообщили в региональном Отделении СФР.

«Индексация средств материнского капитала осуществляется беззаявительно, обращаться в клиентскую службу регионального Отделения СФР не нужно», – говорится в сообщении.

Для семей, которые еще не распоряжались средствами, после индексации сумма сертификата составила 728 921,90 рубля на первого ребенка и 963 243,17 рубля ы на второго. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, то при рождении второго доплата составит 234 321,27 рубля.

Если семья использовала маткапитал частично, проиндексирован был оставшийся на сертификате остаток. Узнать его размер можно через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Югре.

Для семей с приемными детьми порядок получения сертификата остается заявительным – обратиться можно через Госуслуги, МФЦ или напрямую в СФР.

Распорядиться средствами материнского капитала можно по пяти основным направлениям. Самое востребованное ы улучшение жилищных условий: покупка жилья, погашение ипотеки, строительство или реконструкция дома. Также средства можно направить на оплату детского сада, кружков, услуг няни, обучение в колледжах и вузах, проживание в общежитии, накопительную пенсию мамы или покупку средств реабилитации для детей с инвалидностью.

Кроме того, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов в регионе могут получать ежемесячные выплаты из маткапитала. С 2024 года также действует возможность получить единовременной выплатой остаток средств сертификата, если он не превышает 10 тысяч рублей.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по округу, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии – в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).

О законах, которые вступили в силу в феврале 2026 года – читайте на сайте СИА-ПРЕСС.


Сегодня в 13:04
