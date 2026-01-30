Численность населения ХМАО по итогам 2025 года достигла 1,78 млн человек

Численность населения ХМАО за три года увеличилась на 68 тысяч человек. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на данные Росстата. Так, по итогам 2025 года в Югре проживает 1 млн 782 тыс. человек, из которых около 135 тысяч относятся к сельскому населению.

Наибольший прирост численности зафиксировали в Сургуте. Если в 2022 году в городе проживали 398 тысяч человек, то сейчас численность населения достигает порядка 433 тысяч. Таким образом, за три года население Сургута увеличилось примерно на 35 тысяч жителей.

Кстати, ранее Сургут оказался на третьем месте по относительному приросту населения в России за 2024-2025 годы в городах с населением более 100 тысяч человек. В 2024 году сообщали, что город достиг отметки в 430 тысяч жителей.

В число крупнейших городов округа традиционно входит Нижневартовск, где сегодня проживает около 293 тысяч человек. В Нефтеюганске численность населения составляет порядка 130 тысяч. С 2022 года этот показатель также вырос, но незначительно.

Столица округа − Ханты-Мансийск − также прибавляет в численности. За последние пять лет население города увеличилось примерно на 5 тысяч человек и сейчас составляет около 114 тысяч жителей.